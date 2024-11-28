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أحمد جودة - القاهرة - تحدث أمير عزمي مجاهد نجم الكرة المصرية السابق، عن تصريحات جوزيه جوميز مدرب الزمالك الغاضبة بسبب تسريب تشكيل ومعلومات الفريق للإعلام.

أمير عزمي مجاهد ينتقد تسريب تشكيل الزمالك: أين دور عبد الواحد السيد؟

وقال أمير عزمي مجاهد، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: جميعنا رأينا جوميز وهو يتحدث عن التسريب للتشكيل، فلماذا لم يتم منع ذلك، وأين دور عبد الواحد السيد مدير الكرة من منع الأمر.

وتابع عزمي: الأمر حدث قبل ذلك أثناء تواجدنا في الزمالك، وتمكنا من معرفة من يتحدث ويُسرب التشكيل وقتها بأكثر من طريقة وصلت إلى البحث في الهواتف ومنعنا تكرار الأمر، والإدارة لا بد أن يكون فيها صياعة وأفكار.

واختتم أمير عزمي مجاهد: على إدارة الزمالك أن تجد حلا لهذه المشكلة، وأن تمنع الأمر بأي طريقة.