أخبار اليمن : لبوزة يعزي بوفاة الشيخ مجاهد الموشكي

لبوزة يعزي بوفاة الشيخ مجاهد الموشكيبعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم محمد لبوزة، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ مجاهد علي عبده إبراهيم الموشكي، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والاجتماعي.

وأشاد الدكتور لبوزة في البرقية التي بعثها إلى الشيخ يحيى مجاهد علي عبده الموشكي عضو قيادة فرع المؤتمر بالدائرة 199، عضو المجلس المحلي بمديرية مغرب عنس، وإخوانه صالح وعبدالكريم مجاهد الموشكي، بمناقب الفقيد ومسيرته الحافلة بالعطاء في خدمة الوطن والمجتمع ودوره في الإصلاح بين الناس ومعالجة قضاياهم.

وعبر نائب رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته لأسرة الفقيد وكافة آل الموشكي في مديرية مغرب عنس محافظة ذمار بهذا المصاب.. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون".