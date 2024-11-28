أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 44 ألفاً و330

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 44 ألفاً و330ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 44 ألفاً و330 شهيداً و104 آلاف و933 مصاباً، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وذكرت وزارة الصحة في غزة في بيان اليوم، أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات في القطاع، وصل منها للمستشفيات 48 شهيداً و53 مصاباً، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتواصل قوات الاحتلال ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، منذ 419 يوما، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار.