أخبار اليمن : اليونيسف: 2500 طفل في غزة بحاجة إلى إجلاء طبي

اليونيسف: 2500 طفل في غزة بحاجة إلى إجلاء طبيأعلن الناطق باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) كاظم أبو خلف، أن 2500 طفل في قطاع غزة بحاجة إلى إجلاء طبي عاجل.

وأضاف في تصريح صحفي، اليوم الخميس، أن "الوضع في شمال قطاع غزة في غاية الصعوبة والمأساوية ويزداد سوءا".

وأشار إلى أن "30% من الأطفال في قطاع غزة يعانون سوء التغذية الحاد".

وكشف أن "95% من المدارس التي تؤوي نازحين في قطاع غزة دُمرت بشكل كامل".