وزيرة التضامن تشهد حفل توزيع جائزة الدورة الثالثة للتميز الحكومي العربي 2024

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 28 نوفمبر 2024 03:32 مساءً - شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي حفل توزيع جائزة الدورة الثالثة للتميز الحكومي العربي 2024 التي أقيمت بجامعة الدول العربية بحضور أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، ولفيف من السادة الوزراء والمسئولين العرب .

وأقيم حفل توزيع جائزة الدورة الثالثة للتميز الحكومي العربي 2024 بالتعاون بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية – جامعة الدول العربية، وحكومة الإمارات، وبرعاية من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات، ورئيس مجلس الوزراء، حاكم إمارة دبي.

وتعد جائزة التميز الحكومي العربي الجائزة الأولي والأكبر من نوعها عربياً في مجال التطوير الإداري والتميز المؤسسي الحكومي، وقد تم إطلاق الجائزة في مايو 2019، لتمثل نقلة نوعية في مجال التطوير الحكومي والتميز الإداري في المنطقة العربية وتوفر منصة فعالة لتبادل الخبرات وتنمية القدرات والمهارات.

وتهدف الجائزة إلى إحداث حراك عربي جديد في مجال الإدارة يطبق أفضل الممارسات العالمية في مجال تميّز الأداء الحكومي، ويسلط الضوء على التجارب الإدارية الناجحة في المنطقة العربية، ويكرّم الكفاءات الحكومية العربية، ويخلق فكراً قيادياً إيجابياً لدى القطاعات الحكومية لتبنّي التميّز المؤسسي وتجديد العمليات والنظم القائمة باستخدام التقنيات الذكية، لتنفيذ الرؤى والاستراتيجيات الحكومية المستقبلية.

وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على تهنئة جميع الفائزين بالجائزة من الشخصيات العربية متمنية لهم التوفيق خلال المرحلة المقبلة، ومزيد من النجاح والتقدم.

كما هنأت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية لحصولها على جائزة أفضل محافظ عربي خلال فترة توليها محافظة دمياط، والدكتورة مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لحصولها على جائزة أفضل مدير عام لهيئة أو مؤسسة عربية، ومراد عبد القادر الحاصل على جائزة التميز الحكومي العربي لأفضل مدير بلدية، والقائمين على مشروع وحدة " لم الشمل" بالأزهر الشريف الحاصل على تكريم خاص كأفضل مشروع، مؤكدة أن جهودهم بارزة في تطوير منظومة العمل وحققت جميعها إنجازات ملموسة.