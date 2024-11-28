بورصة الكويت تغلق على ارتفاع طفيف

بورصة الكويت تغلق على ارتفاع طفيفأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم الخميس على ارتفاع مؤشرها العام 13.20 نقطة بنسبة بلغت 0.18 في المئة ليبلغ مستوى 7245.99 نقطة.

وتم تداول 319.2 مليون سهم عبر 15911 صفقة نقدية بقيمة 68.17 مليون دينار كويتي (نحو 207.9 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 14.55 نقطة بنسبة بلغت 0.22 في المئة ليبلغ مستوى 6608.47 نقطة من خلال تداول 159.2 مليون سهم عبر 8257 صفقة نقدية بقيمة 24.6 مليون دينار (نحو 86 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 13.48 نقطة بنسبة بلغت 0.17 في المئة ليبلغ مستوى 7764.84 نقطة من خلال تداول 160 مليون سهم عبر 7654 صفقة بقيمة 43.5 مليون دينار (نحو 132.6 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 28.93 نقطة بنسبة بلغت 0.45 في المئة ليبلغ مستوى 6493.14 نقطة من خلال تداول 89.4 مليون سهم عبر 4906 صفقات نقدية بقيمة 15.5 مليون دينار (نحو 42.2 مليون دولار).