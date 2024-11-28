نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. ريال مدريد يكشف حجم إصابة كامافينجا وتغريم إمام عاشور مليون جنيه وتأجيل مباراة الأهلي وسموحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها؛ يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا " نشرة منتصف اليوم " جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية في السطور التالية:

تعديل موعد مباراة الأهلي وسموحة في الدوري

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن تغيير موعد مباراة الأهلي وسموحة في الجولة الثالثة من دوري المصري الممتاز 2024-2025.

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"عقوبة تاريخية" الأهلي يوقع غرامة مالية على إمام عاشور

قرر محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي، تغريم إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم مليون جنيه نظرًا لما بدر منه.

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ريال مدريد يكشف حجم إصابة كامافينجا

كشف نادي ريال مدريد، اليوم الخميس، تفاصيل إصابة لاعب الوسط الفرنسي إدواردو كامافينجا خلال بيان رسمي.

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الأهلي يتفق مع نجمه على التجديد لموسمين

توصل مسؤولو النادي الأهلي إلى اتفاق مع رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم لتمديد عقده لمدة موسمين.

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كولر يعارض إدارة الأهلي ويرفض صفقة محلية

كشف الإعلامي محمد شبانة، عن رفض مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي فكرة التعاقد مع أحمد رمضان بيكهام مدافع سيراميكا كليوباترا.