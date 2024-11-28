نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الخميس 28- 11- 2024 بجميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عشاق ومحبي الكرة الأوروبية والآسيوية مواعيد مباريات بطولة الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي وبطولة الدوري السعودي في الموسم الحالي.

تنقل مباريات بطولتي الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية بينما تنقل مباريات الدوري السعودي عبر قنوات SSC السعودية.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي أهم مباريات اليوم في جميع البطولات...

* الدوري الأوروبي:

- لاتسيو ولودوجوريتس البلغاري الساعة 8 إلا ربع مساء بتوقيت مصر

- الكمار وجالاطا سراي الساعة الساعة 8 إلا ربع مساء بتوقيت مصر

- مانشستر يونايتد وبودو جليمت النرويجي الساعة الساعة 10 مساء بتوقيت مصر

- توتنهام وروما الساعة 10 مساء بتوقيت مصر

- ريال سوسيداد وآياكس الساعة 10 مساء بتوقيت مصر

- نيس وجلاسكو رينجرز الاسكتلندي الساعة 10 مساء بتوقيت مصر

* الجولة الرابعة من دوري المؤتمر الأوروبي:

- هايدنهايم وتشيلسي الساعة 8 إلا ربع مساء بتوقيت مصر

- فيورنتينا وبافوس القبرصي الساعة 10 مساء بتوقيت مصر

- ريال بيتيس وملادا بوليسلاف التشيكي الساعة 10 مساء بتوقيت مصر

- جينت ولوغانو السويسري الساعة 10 مساء بتوقيت مصر

* مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري السعودي:

- الفيحاء والعروبة الساعة 5 إلا ربع مساء بتوقيت مصر

- الأخدود والخلود الساعة 5 وخمس دقائق مساء بتوقيت مصر

- الفتح والرياض الساعة 7 مساء بتوقيت مصر