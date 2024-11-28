عمرو الحلواني: هذا الفارق بين يحيى عطية الله وعلي معلول

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أحمد جودة - القاهرة - كشف النجم عمرو الحلواني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا السابق، عن الفارق بين النجم المغربي يحيى عطية الله الظهير الأيسر لفريق الأهلي، وزميله بالفريق التونسي علي معلول.

عمرو الحلواني يكشف الفارق بين يحيى عطية الله وعلي معلول

وقال عمرو الحلواني في تصريحات له مع الإعلامي كريم رمزي المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" يحيى عطية الله حتى الآن لم يتأقلم مع فريق الأهلي؛ رغم أنه لاعب كبير وكان متألق مع المنتخب المغربي".

وتابع:" يحيى عطية الله ليس مثل علي معلول، في الجانب الأيسر؛ معلول منذ قدومه النادي الأهلي وتأقلم مع الفريق بشكل سريع وكان يسجل أهداف من ركلات الترجيح".

وأتم عمرو الحلواني:" يحيى عطية الله يحتاج أن يسجل هدف حتى يستعيد الثقة، ويلعب بأريحية، هو مميز في الكرات الثابتة ولكنه لم يسجل منها أي هدف حتى الآن، عكس علي معلول الذي سجل من كرات ثابتة كثيرة '.