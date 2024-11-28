الأهلي ينافس الريال.. القائمة النهائية لجائزة أفضل نادٍ في العالم من جلوب سوكر

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت اللجنة المنظمة لجائزة جلوب سوكر لعام 2024 عن القائمة النهائية للأندية المرشحة لنيل جائزة أفضل نادٍ في العالم. وقد شهدت القائمة استبعاد ناديي العين الإماراتي وباريس سان جيرمان الفرنسي، مع تركيز المنافسة بين أندية بارزة عالمية.

القائمة النهائية للأندية المرشحة لجائزة أفضل نادٍ في العالم

تضمنت القائمة النهائية الأندية التالية:

النادي الأهلي (مصر).

أتالانتا (إيطاليا).

أتلتيكو مينيرو (البرازيل).

باير ليفركوزن (ألمانيا).

بوتافوجو (البرازيل).

إنتر ميلان (إيطاليا).

مانشستر سيتي (إنجلترا).

أولمبياكوس (اليونان).

ريال مدريد (إسبانيا).

سبورتنج لشبونة (البرتغال).

القائمة الأولية قبل الاستبعاد

كانت القائمة الأولية التي أُعلن عنها سابقًا تتضمن 12 ناديًا، بما في ذلك:

العين الإماراتي.

باريس سان جيرمان الفرنسي.

إلى جانب الأندية الأخرى التي وُجدت في القائمة النهائية.

يجدر بالذكر أن نادي مانشستر سيتي، الذي تُوّج بجائزة جلوب سوكر لعام 2023، يسعى للاحتفاظ بلقبه في النسخة الـ15 من الحفل المرموق.

الأهلي مرشح لجائزة أفضل نادٍ في الشرق الأوسط

في سياق متصل، يتنافس النادي الأهلي المصري على جائزة أفضل نادٍ في الشرق الأوسط، ضمن قائمة تشمل:

العين الإماراتي.

الهلال السعودي.

النصر السعودي.

حفل جلوب سوكر لعام 2024

سيُقام حفل توزيع جوائز جلوب سوكر بنسخته الخامسة عشرة في احتفالية عالمية لتكريم أبرز الإنجازات الرياضية، وسط توقعات بحضور نخبة من نجوم كرة القدم العالمية.

تؤكد الجوائز على الأهمية المتزايدة لكرة القدم العربية والعالمية، مع تصاعد تنافس الأندية لتحقيق التميز في الأداء محليًا ودوليًا.