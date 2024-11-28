نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفد اتحاد السلة يزور بعثتي الاتحاد السكندري والأهلي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - حرص وفد الاتحاد المصرى لكرة السلة برئاسة عمرو مصيلحى المتواجد في البحرين لمتابعة بطولة السوبر المصرى البحرينى على زيارة بعثتى الاتحاد السكندرى والأهلى فى مقر إقامتهما.

واستقبلت بعثة الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى رئيس النادى، أحمد عبد المجيد نائب رئيس النادى، محمد خميس عضو مجلس الإدارة وفد اتحاد السله.

كما توجه وفد اتحاد السله إلى الفندق الذى تقيم به بعثة النادى الأهلى لزيارتها.

ويلتقى فريقا الاتحاد السكندرى مع الأهلى فى السادسة مساء اليوم بتوقيت مصر بصالة خليفه الرياضية.



واعلنت قناة أون تايم سبورت عن اذاعة المباراة.

والجدير بالذكر أن الفائز من لقاء اليوم يواجه الفائز من المنامه البحرينى، الأهلى البحرينى فى نهائى السوبر المصرى البحرينى.

