العالم اليوم - بوتين يشكك في "أمن ترامب" بعد محاولات اغتياله

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 28 نوفمبر 2024 04:31 مساءً - انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إدارة الرئيس الأميركي الذي تنتهي ولايته خلال أسابيع جو بايدن، وقال إنها "تضع العراقيل في علاقة الرئيس المنتخب دونالد ترامب مع روسيا"، مشككا في الوقت ذاته في إجراءات الحماية الأمنية التي تحيط بترامب بعد محاولات اغتياله.

وتساءل بوتين أثناء حديثه للصحفيين بعد قمة في كازاخستان، عما إذا كان ترامب آمنا بعد محاولات اغتياله.

وقال إنه "شعر بالصدمة أيضا من الطريقة التي وجهت بها انتقادات لعائلة ترامب وأبنائه من قبل معارضين سياسيين، خلال حملة انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة".

ومن جهة أخرى، قال بوتين إن روسيا "مستعدة لإجراء حوار" مع الولايات المتحدة.