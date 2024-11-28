نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي يعلن شن غارة على لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري في بيان مساء يوم الخميس شن غارة على لبنان.

وقال دانيال هاغاري في بيان: "قبل قليل تم رصد نشاط عسكري داخل موقع لحزب الله كان يحتوي على قذائف صاروخية متوسطة المدى في جنوب لبنان".

وأضاف المتحدث أنه تم إحباط التهديد من خلال غارة نفذها الطيران الحربي.

وأعلن في بيانه أن الجيش منتشر في منطقة جنوب لبنان ويعمل ويحبط كل خرق لاتفاق وقف إطلاق النار.

وجاء الإعلان الإسرائيلي رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار، بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ فجر الأربعاء 27 نوفمبر، بعد أكثر من عام على اندلاع الاشتباكات بين حزب الله والقوات الإسرائيلية، والتي تحولت منذ 23 سبتمبر إلى حرب إسرائيلية مدمرة على لبنان.

وفور دخول اتفاق وقف النار حيز التنفيذ توافد سكان جنوب لبنان إلى قراهم، وكانت حركة السيارات كثيفة رغم تحذير الجيش الإسرائيلي لهم بعدم العودة.

وفي السياق، أفاد مراسل RT بسقوط قتلى وجرحى جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي النار بشكل مباشر الأربعاء على عدد من المواطنين اللبنانيين اقتربوا من الحدود ونقاط لا تزال تتواجد فيها قوات إسرائيلية.

هذا، واتهم النائب عن حزب الله في البرلمان اللبناني حسن فضل الله إسرائيل بخرق اتفاق وقف النار.

وقال فضل الله إن إسرائيل انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار بإطلاق النار على مدنيين عائدين إلى قراهم في جنوب لبنان.