نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مرموش مع آينتراخت فرانكفورت أمام ميتيلاند اليوم في الدوري الأوروبي والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، مباراة قوية أمام نظيره فريق ميتيلاند، مساء اليوم الخميس الموافق 28 من شهر نوفمبر الجاري وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الأوروبي.

موعد مباراة آينتراخت فرانكفورت ضد ميتيلاند في الدوري الأوروبي

ومن المقرر أن يلتقي فريق آينتراخت فرانكفورت مع نظيره ميتيلاند، مساء اليوم الخميس، في الجولة الخامسة من عمر بطولة الدوري الأوروبي في موسمه الحالي.

وستنطلق صافرة آينتراخت فرانكفورت ضد ميتييلاند، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

ويزين النجم المصري عمر مرموش قائمة فريق آينتراخت فرانكفورت، استعدادًا لمواجهة ميتييلاند بالدوري الأوروبي.

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم، داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.