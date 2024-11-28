نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب دوري روشن السعودي قبل مباريات اليوم الخميس.. صراع الاتحاد والهلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يترقب قطاع كبير من محبي وعشاق الكرة السعودية مباريات الدوري السعودي في الموسم الحالي والذي لفت الأنظار إليه مؤخرا بعد تعاقده مع أبرز النجوم العالميين على رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي.

يحتل الاتحاد صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 30 نقطة وجاء الهلال في المركز الثاني برصيد 28 نقطة ويحتل النصر المركز الثالث برصيد 22 نقطة.

نجح الهلال في التتويج بلقب الدوري السعودي في الموسم الماضي بعد منافسة قوية مع النصر حتى آخر جولات من بطولة الدوري.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي ترتيب الدوري السعودي حتى الآن..

1 - الاتحاد 30 نقطة

2 - الهلال 28 نقطة

3- النصر 22 نقطة

4- الشباب 22 نقطة

5- القادسية 22 نقطة

6 - الخليج 19 نقطة

7 - الأهلي 17 نقطة

8 - التعاون 15 نقطة

9 - الرياض 15 نقطة

10 - الرائد 14 نقطة

11 - ضمك 14 نقطة

12 - الاتفاق 12 نقطة

13 - العروبة 10 نقاط

14 - الأخدود 9 نقاط

15 - الوحدة 9 نقاط

16 - الخلود 7 نقاط

17 - الفيحاء 7 نقاط

18 - الفتح 5 نقاط