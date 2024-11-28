نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل ينتقل نجم الأهلي إلى الزمالك؟.. طالع التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي عن تطورات مفاجئة بشأن ملف مستقبل حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي وموقفه من البقاء أو الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية بيناير.

وقال ضياء السيد ببرنامج اللعيب عبر قناة mbc masr: "مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب سوف يقوم بتجديد عقد حمزة علاء وهو مكمل معاهم لأن هما محتاجين ثلاث حراس وأعتقد مش هيمشي".

وأضاف: "مركز حراسة المرمى مختلف عن باقي المراكز ومصطفى شوبير قعد كتير أو ي وفي الاخر لعب وشوف دلوقتي مستواه وحمزة هيقعد ويلعب مفيش حد مبيلعبش نتيجة للظروف ولازم الفرق الكبيرة يكون عندها ثلاث حراس ولو حمزة مجددش عقده هيكون متاح يروح الزمالك".

واختتم: "حمزة علاء حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب لو راح الزمالك بوجود عواد وصبحي هياخد فرصة ويظهر كمان والناس كلها قالت شوبير مش هيلعب في وجود الحراس دي كلها ولعب".