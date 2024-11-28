نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يحدد أول الراحلين في يناير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي عن تطورات مثيرة بشأن ملف مستقبل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وموقفه من البقاء أو الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير.

وقال عبدالهادي ببرنامج اللعيب عبر قناة mbc masr: "مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برئاسة حسين لبيب وافق على رحيل التونسي سيف الدين الجزيري بيناير حيث لا يقدم الأداء والمستوى المطلوب منه وهو يملك عدد كبير من العروض وبالتأكيد تحدد البديل له".

وأضاف: "مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برئاسة حسين لبيب وبقيادة البرتغالي جوزيه جوميز قد يوافقون على رحيل ميشلاك وعمر فرج لعدم اقتناعه بهم وخروجهم من حساباته ولم يقنعه سوى محمود بنتايك".

واختتم: "مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برئاسة حسين لبيب كما أكدت لكم يقترب بشدة من ضم ايجاريا بفترة الانتقالات الشتوية القادمة بيناير مع مغادرة الجزيري المرتقبة لانتهاء عقده".