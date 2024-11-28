نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - 400 يوم من الحصار.. أهالي غزة ينتظرون هدنة بعد وقف إطلاق النار في لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ردود أفعال متباينة لسكان قطاع غزة فور سماعهم وصول الجانب اللبناني لاتفاق وقف إطلاق النار في ظل تفاقم المعاناة الإنسانية، وعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا بعنوان «على غرار لبنان.. الفلسطينيون يتوقون لوقف إطلاق النار في غزة».

الفلسطينيون يتوقون لوقف إطلاق النار في غزة

وأعرب الأهالي عن فرحتهم بالنجاح اللبناني في التوصل لهدنة مع الجانب الإسرائيلي، وأكدوا شعورهم بالأسى على وضعهم الصعب والمستمر لأكثر من 400 يوما.

وقالت سيدة بالقطاع: «نتمنى أن يتوقف إطلاق النار في قطاع غزة مثلما حدث في لبنان، فقد تعبنا وزوجي جرى أسره 23 يوما في الإدارة المدنية، ونحن نازحون من بيت لاهيا».

مناشدات أهالي غزة بوقف الحرب

وأشار التقرير إلى مناشدات أهالي غزة بوقف الحرب التي يصل مداها عنان السماء تنادي جميعها بضرورة وقف العدوان والحصار الإسرائيلي على القطاع الذي أصبح لا يصلح للحياة.

وقالت سيدة أخرى: «إحنا تعبنا، نريد قفا لإطلاق النار، ونريد أن يعم السلام علينا وأن نرجع لبيوتنا ولمنطقتنا، جئنا من شمال بيت لاهيا ولا مال أو فرش أو أي شيء معنا».