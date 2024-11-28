نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة عبدالمنعم مع نيس أمام جلاسكو رينجرز في الدوري الأوروبي والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيس الفرنسي بقيادة نجمه المصري محمد عبد المنعم، في مواجهة قوية أمام نظيره جلاسكو رينجرز، مساء اليوم الخميس الموافق 28 من شهر نوفمبر الجاري، في بطولة الدوري الأوروبي.

موعد مباراة نيس ضد جلاسكو رينجرز في الدوري الأوروبي

وسيتم إقامة مباراة نيس بقيادة نجمه محمد عبد المنعم مع نظيره فريق جلاسكو رينجرز، مساء اليوم الخميس في الجولة الخامسة من بطولة الدوري الأوروبي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة نيس ضد جلاسكو رينجرز، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة نيس ضد جلاسكو رينجرز

ويمكنكم مشاهدة ومتابعة مباراة نيس ضد جلاسكو رينجرز، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدا قناة beIN Sports 2HD، الناقل الحصري لإذاعة مباريات بطولة الدوري الأوروبي.