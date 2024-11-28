شريف صدقي بالمنتدى الدولي بالرياض: التوازن بين التشريعات والتطور التكنولوجي يعزز من استخدامات الفضاء المستدامة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 28 نوفمبر 2024 10:36 صباحاً - شهدت العاصمة السعودية الرياض انعقاد النسخة الثانية من المنتدى الدولي المشترك بين الاتحاد الدولي للاتصالات وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية خلال الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر 2024. وجاء المنتدى بمشاركة واسعة من نخبة خبراء الاتصالات والفضاء، حيث جمع 120 خبيرًا من 120دولة حول العالم.

مثل الأستاذ الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، مصر في هذا الحدث كمتحدث رئيسي في ندوة تحت عنوان"استدامة شبكات الاتصال غير الأرضية: التوافق بين الابتكار والمسؤولية".تناولت الندوة مستقبل هذه الشبكات ودورها في تحقيق الاستدامة.

وأكد الدكتور صدقي في كلمته على أهمية استدامة الفضاء الخارجي لضمان استمرارية استخدام الموارد الفضائية للأجيال القادمة، مشيرًا إلى دور هذه الموارد في دعم التطورات التكنولوجية والاقتصادية على الأرض. كما سلط الضوء على ضرورة التعاون الدولي لمواجهة التحديات المرتبطة بالحطام الفضائي وتعزيز التعاون في تبادل البيانات الفضائية، مما يساهم في تحسين التتبع اللحظي للحطام وضمان التشغيل الآمن للمهمات الفضائية.

وأشار صدقي إلى الدور الحيوي للجنة الأمم المتحدة للاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي، التي تترأسها مصر، في وضع التشريعات الدولية المتعلقة بالفضاء. وأكد أهمية التوازن بين التشريعات والتطور التكنولوجي السريع بما يعزز من استخدامات الفضاء المستدامة.

على هامش المنتدى، عقد الاستاذ الدكتور شريف صدقي عددًا من الاجتماعات المثمرة مع عدد من روءساء وممثلي الشركات المعنية بتكنولوجيا الفضاء وبحث فرص التعاون في تنفيذ مشروعات مشتركة مع الوكالة ومع بعض الدول الأفريقية.

وقد حظيت مشاركة الاستاذ الدكتور /صدقي بتقدير كبير من المشاركين في المنتدى، خاصة فيما يتعلق برؤيته الاستراتيجية لتعظيم الاستفادة من البيانات الفضائية لدعم أهداف التنمية المستدامة وتحقيق الاستدامة طويلة الأمد للفضاء الخارجي.

وتعكس مشاركة وكالة الفضاء المصرية في المنتدى الدور المتنامي لمصر في مجال الفضاء الدولي، ويؤكد على مكانتها القيادية في تعزيز التعاون الدولي والابتكار التكنولوجي.