انت الأن تتابع خبر "من غير دايت ولا رياضة".. الفنانة أحلام تكشف عن عشبة نتائجها مذهلة متاحة في كل مطبخ تسد الشهية وتنقص الوزن في 7 أيام.!! هتقلب شكلك 180 درجة !! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تُعتبر الفنانة الإماراتية أحلام واحدة من أكثر الشخصيات تأثيرًا في العالم العربي، ودائمًا ما تثير اهتمام جمهورها بأفكارها ونصائحها ففي أحدث تصريحاتها، كشفت أحلام عن سر مذهل يخص عشبة متوفرة في كل مطبخ عربي، وهي البردقوش، مشيرة إلى أنها تساعد على سد الشهية وإنقاص الوزن في غضون 7 أيام فقط.

ما هو البردقوش؟

البردقوش، المعروف أيضًا بـ”المردقوش”، هو نبات عشبي عطري ينتمي إلى عائلة النعناع و يتم استخدامه على نطاق واسع في الطهي، كما يشتهر بفوائده الصحية التي جعلته مكونًا رئيسيًا في الطب التقليدي فيحتوي البردقوش على مركبات طبيعية تساعد على تحسين صحة الجهاز الهضمي وتنظيم الهرمونات، مما يجعله مفيدًا جدًا للأشخاص الذين يسعون لإنقاص الوزن.

كيف يساعد البردقوش على إنقاص الوزن؟

سد الشهية:

يحتوي البردقوش على مركبات تعمل على تثبيط الشهية بفضل تأثيره على الجهاز العصبي، مما يساعد على تقليل كمية الطعام المستهلكة.

تحفيز حرق الدهون:

يُحفز تناول البردقوش عملية التمثيل الغذائي (الأيض) في الجسم، مما يساعد على زيادة معدلات حرق الدهون بشكل طبيعي.

تنظيم الهرمونات:

يساعد البردقوش في تنظيم هرمونات الجسم، خاصة لدى النساء، مما يقلل من زيادة الوزن الناتجة عن اضطراب الهرمونات.

التخلص من احتباس السوائل:

يعمل البردقوش كمدر طبيعي للبول، مما يساهم في تقليل احتباس السوائل والانتفاخ.

طريقة استخدام البردقوش لتخفيف الوزن

لكي تحصل على فوائد البردقوش في إنقاص الوزن، يمكن تحضيره بطريقة بسيطة:

المكونات:

ملعقة صغيرة من أوراق البردقوش المجففة.

كوب من الماء الساخن.

طريقة التحضير:

ضع أوراق البردقوش في كوب.

أضف الماء الساخن واتركه لمدة 10 دقائق.

قم بتصفية المشروب وتناوله.

الجرعة الموصى بها:

يُفضل شرب كوبين إلى ثلاثة أكواب يوميًا، قبل الوجبات بنصف ساعة، للحصول على أفضل النتائج.

نتائج مذهلة في أسبوع

بحسب ما أكدته أحلام وتجارب العديد من الأشخاص، فإن استخدام البردقوش بانتظام لمدة 7 أيام يمكن أن يؤدي إلى:

تقليل الرغبة في تناول الطعام.

فقدان الوزن بمعدل يتراوح بين 2 إلى 3 كيلوغرامات.

شعور بالراحة والطاقة نتيجة لتحسين الهضم والتخلص من الانتفاخ.

فوائد إضافية للبردقوش

إلى جانب دوره في فقدان الوزن، يقدم البردقوش فوائد صحية متعددة، منها:

تهدئة الأعصاب والتقليل من التوتر.

تحسين صحة الجهاز التنفسي.

تخفيف آلام الدورة الشهرية.

تعزيز صحة القلب بفضل خصائصه المضادة للأكسدة.

تحذيرات مهمة