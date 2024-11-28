انت الأن تتابع خبر "كل الي هيشوفك هيسألك عن سر جمالك!".. طريقة صبغ الشعر باللون البني الفاتح في البيت بمكونات طبيعية أحلى من الكوافير بكتير!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر اللون البني الفاتح من ألوان الشعر الجذابة التي تفضلها العديد من النساء، خاصة صاحبات البشرة البيضاء، حيث يمنحهم مظهراً مميزا ولهذا السبب، يبحث الكثيرون عن طرق طبيعية لصبغ الشعر بهذا اللون، بعيداً عن الصبغات الكيميائية التي قد تتسبب في تلف الشعر وتزيد من تساقطه مع الوقت في هذا السياق، نقدم لكم أفضل الوصفات الطبيعية للحصول على شعر بني فاتح.

تلوين الشعر باللون البني الفاتح في المنزل

هناك العديد من الصبغات الطبيعية التي يمكن استخدامها للحصول على لون بني فاتح للشعر وفيما يلي بعض الوصفات الفعالة:

المكونات المطلوبة:

ثماني معالق من الحناء.

ثلاث ملاعق من البابونج المغلي ونحصل على كوب من الماء بعد تصفيته.

ربع كوب من خل التفاح.

خمس ملاعق من الكاكاو السادة.

خطوات الاستخدام: