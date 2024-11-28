ريال مدريد يصدر بياناً بشأن إصابة كامافينجا

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 28 نوفمبر 2024 02:57 مساءً - أصدر ريال مدريد، اليوم الخميس، بياناً رسمياً، للكشف عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها لاعبه الفرنسي، إدواردو كامافينجا.

كامافينجا لم يتمكن من إكمال اللقاء أمام ليفربول، أمس الأربعاء، في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، حيث خرج مصاباً.

وقال الميرنجي في بيانه: “بعد الفحوصات التي أجريت اليوم على لاعبنا كامافينجا من قبل الخدمات الطبية بالنادي، تم تشخيص إصابته في العضلة ذات الرأسين الفخذية في ساقه اليسرى”.

ووفقاً لتقارير صحفية فإن اللاعب سيغيب لمدة تتراوح بين 2 و3 أسابيع، حيث أن الهدف هو عودته للمشاركة في نهائي كأس القارات للأندية يوم 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.