برشلونة يستهدف صفقة من الدوري الإيطالي

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 28 نوفمبر 2024 05:02 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن نادي برشلونة يستهدف التعاقد مع مدافع بولونيا، جون لوكومي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “آس” الإسبانية، فإن هانزي فليك، مدرب برشلونة، يرى أن المدافع الكولومبي يتمتع بخصائص تناسب النادي الكتالوني.

وأضافت الصحيفة، أن برشلونة حالياً يراقب المدافع الكولومبي عن كثب، من أجل اتخاذ القرار النهائي لضمه في يناير/كانون الثاني المقبل، خاصة وأن الصفقة لن تُكلف النادي مبلغاً كبيراً.

ويمتلك المدافع الكولومبي جون لوكومي في عقده مع نادي بولونيا الإيطالي شرطاً جزائياً بقيمة 25 مليون يورو فقط.

خلال الموسم الحالي، شارك لوكومي مع فريق بولونيا في 14 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها هدفاً وحيداً وقدم تمريرة حاسمة.