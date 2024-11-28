وصفة البليلة بالفواكه والمكسرات: طبق تقليدي صحي ولذيذ

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 28 نوفمبر 2024 06:57 مساءً - هل تبحث عن وصفة دافئة ولذيذة في فصل الشتاء؟ البليلة بالفواكه والمكسرات هي الخيار الأمثل لك! هذا الطبق العربي التقليدي غني بالعناصر الغذائية وسهل التحضير. إليك طريقة عملها خطوة بخطوة.

المكونات:

كوب واحد من القمح المطحون (منقوع لمدة 6-8 ساعات)

3 أكواب من الحليب

نصف كوب من السكر (يمكن تعديل الكمية حسب الرغبة)

رشة قرفة

رشة هيل مطحون

زبيب

لوز مجروش

فستق مجروش

فواكه طازجة مقطعة (مثل الموز، التوت، الرمان)

طريقة التحضير:

نقع القمح: انقعي كوبًا من القمح في الماء لمدة 6-8 ساعات أو طوال الليل.

طحن القمح: صفي القمح من الماء واشطفيه جيدًا. ثم اطحنه في مطحنة القهوة أو الخلاط للحصول على دقيق ناعم.

إعداد البليلة: ضعي دقيق القمح في قدر على نار متوسطة، ثم أضيفي الحليب والسكر والقرفة والهيل. قلبي المكونات باستمرار حتى يذوب السكر ويتجانس الخليط.

طهي البليلة: استمري في التقليب حتى يثخن الخليط ويتكون قوام كريمي. خففي النار واتركي البليلة تغلي على نار هادئة لمدة 10-15 دقيقة مع التقليب من حين لآخر.

التقديم: صبي البليلة في أطباق التقديم وزينيها بالزبيب، اللوز، الفستق والفواكه الطازجة.

فوائد البليلة:

غنية بالعناصر الغذائية: تحتوي البليلة على الألياف والبروتينات والفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم.

سهلة الهضم: تعتبر البليلة من الأطعمة سهلة الهضم ومناسبة لجميع أفراد العائلة.

مصدر للطاقة: توفر البليلة طاقة مستدامة للجسم.

دافئة ومريحة: تعتبر البليلة وجبة مثالية في فصل الشتاء لتدفئة الجسم.

نصائح:

اختيار القمح: يمكنك استخدام أنواع مختلفة من القمح مثل القمح الكامل أو القمح الأحمر للحصول على نكهات مختلفة.

التوابل: يمكنك إضافة توابل أخرى مثل الزعفران أو الهيل الأخضر حسب الرغبة.

الفواكه والمكسرات: استخدمي أي نوع من الفواكه والمكسرات التي تفضلينها لتزيين البليلة.