العالم اليوم - 1500 شرطي لحماية مباراة فريق سلة إسرائيلي في برلين

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 28 نوفمبر 2024 09:25 مساءً - تتواجد قوة كبيرة من الشرطة قوامها 1500 فرد في الخدمة لتأمين مباراة كرة السلة في الدوري الأوروبي بين ألبا برلين الألماني ومكابي تل أبيب الإسرائيلي.

وذكرت شرطة برلين على حسابها بمنصة (إكس) للتواصل الاجتماعي، يوم الخميس، أن التدابير الوقائية تشمل إغلاق الطرق، وحظر السكاكين في عدد من المناطق من بينها صالة (أوبر أرينا)، التي تجرى عليها المباراة، والفندق الذي يقيم فيه فريق مكابي.

ويعتبر تواجد الشرطة في الملاعب أمر غير معتاد في مباريات كرة السلة، غير أن تواجدها المكثف يعود لعدم استبعاد أحتجاجات معادية لإسرائيل والسامية وأعمال عنف.

وقالت إيريس سبرانغر، عضو مجلس الشيوخ في برلين للشؤون الداخلية على منصة (إكس)، إن الأشخاص الذين قد يتسببون في مشاكل خلال المباراة منعوا من دخول ملعب اللقاء.