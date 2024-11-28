العالم اليوم - إسرائيل وحزب الله تتبادلان الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 28 نوفمبر 2024 11:25 مساءً - قال الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو قصف الخميس منشأة تستخدمها جماعة حزب الله لتخزين صواريخ متوسطة المدى في جنوب لبنان بعد أن تبادل الجانبان اتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار الهادف إلى وقف القتال الدائر منذ أكثر من عام.

وقالت إسرائيل إنها فتحت النار الخميس أيضا على ما وصفتهم بأنهم "مشتبه بهم" قدموا في مركبات إلى بضع مناطق في جنوب لبنان، وأضافت أن هذا يمثل خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه الأربعاء مع جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران.

واتهم حسن فضل الله، النائب البرلماني عن حزب الله، إسرائيل في المقابل بانتهاك الاتفاق.

وقال فضل الله للصحفيين بعد جلسة للبرلمان "العدو الإسرائيلي يعتدي على العائدين إلى القرى الأمامية".

واتهم الجيش اللبناني لاحقا إسرائيل بانتهاك وقف إطلاق النار عدة مرات الأربعاء والخميس.

وسلط تبادل الاتهامات الضوء على هشاشة وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وفرنسا لإنهاء القتال الذي اندلع بالتوازي مع حرب غزة. ويستمر اتفاق وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما على أمل التوصل إلى وقف دائم للأعمال القتالية.

والضربة الجوية الإسرائيلية الخميس هي الأولى منذ بدء سريان الاتفاق صباح الأربعاء.

ويشترط اتفاق وقف إطلاق النار تفكيك المنشآت العسكرية غير المصرح بها جنوبي نهر الليطاني لكنه لا يذكر المنشآت العسكرية شمالي النهر.