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أحمد جودة - القاهرة - ضمن فريق بورت التايلاندي تأهله إلى دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم، وذلك عقب تعادله 2 /2 مع بيرسيب باندونج الإندونيسي، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة السادسة للبطولة.

بورت التايلاندي يضمن تأهله لدور الستة عشر بدوري أبطال آسيا 2

ورفع الفريق التايلاندي رصيده إلى عشر نقاط في صدارة المجموعة، قبل جولة واحدة من النهاية، فيما رفع باندونج رصيده إلى خمس نقاط في المركز الرابع والأخير.

وسجل لوتسانا دومبويا هدفي بورت في الدقيقتين 18 و31، فيما سجل سيرو ألفيز هدفا للفريق الإندونيسي في الدقيقة 17 من ضربة جزاء، وسجل زميله ديفيد دا سيلفا هدف التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وفي مباراة أخرى، فاز زيجيانج الصيني على ليون سيتي سايلورز السنغافوري 4/2.

ورفع الفريق الصيني رصيده إلى ست نقاط في المركز الثالث، بفارق نقطة خلف ليون سيتي سايلورز صاحب المركز الثاني.

وتقدم ليون سيتي سايلرز بهدفين عن طريق توني داتكوفيتش في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع الأول، فيما سجل الهدف الثاني عن طريق سونج وي يونج في الدقيقة 62، ليرد الفريق الصيني برباعية عن طريق فرانكو أندرياسيفيش في الدقيقة 64 من ضربة جزاء، وسون جينجداو في الدقيقة 69، وجان كواسي في الدقيقة 86، ووانج يو دونج في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.