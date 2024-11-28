نتنياهو يهدد حزب الله حال خرق الهدنة.. ويصر على استكمال الحرب في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 28 نوفمبر 2024 09:32 مساءً - قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل حققت من الحرب في لبنان ما كانت تريد تحقيقه، وتم إزالة تهديد الاجتياح البري لحزب الله عند الحدود الشمالية؛ مشددا أن وقف إطلاق النار في لبنان لا يعني وقف الحرب، وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية».

نتنياهو يهدد حزب الله وإيران

وفي رسالة تهديد لحزب الله، لفت نتنياهو إلى أنه أوعز لجيشه بالاستعداد لحرب قوية في حال تم خرق اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان بشكل واسع.

وعلى جانب آخر، تحدث نتنياهو عن احتمالية موافقته على وقف إطلاق النار بـ قطاع غزة» وليس إنهاء الحرب، إذ أنه يرى أن الظروف تحسنت فيما يتعلق بصفقة محتملة لإطلاق سراح المحتجزين في غزة.

ومن جديد، أكد رئيس حكومة الاحتلال، عزمه على منع إيران من الحصول على سلاح نووي قائلًا: سأفعل كل ما يلزم لتحقيق ذلك».

وبهذا الصدد أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إيران بدأت في تشغيل عدد من أجهزة الطرد المركزي في مفاعلاتها النووية، وفق القاهرة الإخبارية.