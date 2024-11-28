وزير الخارجية والهجرة يتلقى اتصالاً من المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 28 نوفمبر 2024 09:32 مساءً - تلقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يوم الخميس الموافق 28 نوفمبر، اتصالاً هاتفياً من السيد "تور وينسلاند" المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط.

تناول الاتصال تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث شدد وزير الخارجية على أولوية العمل على التوصل لوقف لإطلاق النار في غزة، وتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع في ظل ما يشهده من أزمة إنسانية حادة. وأكد الوزير على الأولوية التي توليها مصر للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية في غزة، مشيراً إلى تنظيم مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة يوم ٢ ديسمبر بالشراكة مع الأمم المتحدة، معرباً عن تطلعه لأن يسفر المؤتمر عن مخرجات تسهم في رفع المعاناة عن كاهل الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.