نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النرويج تزيد مساعداتها لأوكرانيا في العام المقبل إلى 3.2 مليار دولار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الحكومة النرويجية بعد اجتماع برلماني اليوم الخميس عزمها زيادة الدعم لأوكرانيا في عام 2025 إلى ما لا يقل عن 35 مليار كرونة نرويجية (3.2 مليار دولار).

وقالت الحكومة إنه سيتم استخدام 22.5 مليار كرونة من هذا المبلغ للدعم العسكري، بينما يخصص 12.5 مليار كرونة للمساعدات الإنسانية والمدنية.

وقال رئيس الوزراء جوناس جار ستور لوكالة الأنباء النرويجية "إن تي بي" إن القرار إشارة مهمة إلى أوكرانيا ومن يهاجمونها.

يشار إلى أن الحكومة النرويجية كانت قد خصصت في البداية 15 مليار كرونة في ميزانية الدولة لعام 2025 لدعم أوكرانيا.

واعتبرت المعارضة أن هذا المبلغ منخفض للغاية ما دفع الأطراف إلى الاتفاق مؤقتا، في وقت سابق من هذا الأسبوع، على رفعها إلى 30 مليارا ليتم مناقشتها في اجتماع اليوم.

وسيتم تسليم الأموال عبر برنامج الدعم المدني والعسكري النرويجي لأوكرانيا (نانسن)، وهي الطريقة التي قدمت بها النرويج كل دعمها طويل الأجل لأوكرانيا.

كما سيتم تمديد البرنامج لمدة ثلاث سنوات أخرى وحتى عام 2030. وتتوقع الحكومة أن يسهل برنامج (نانسن) تحويل ما لا يقل إجماليه عن 154.5 مليار كرونة.