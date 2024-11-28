نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في إطار تعزيز البينة الرقمية.. اتحاد الكرة يطلق موقعه الإلكتروني الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في خطوة هامة نحو تعزيز البنية الرقمية لكرة القدم المصرية، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن إطلاق موقعه الإلكتروني الجديد.

اتحاد الكرة يطلق موقعه الإلكتروني الجديد



وسيتم الكشف الموقع خلال مؤتمر صحفي يعقد يوم الأحد 1 ديسمبر 2024 في الساعة الرابعة عصرًا بمقر الاتحاد.

يهدف الموقع إلى توفير تجربة رقمية مبتكرة لمحبي كرة القدم المصرية، حيث يقدم آخر الأخبار والتقارير المتعلقة بالمنتخبات الوطنية والأندية المحلية، بالإضافة إلى جدول المباريات والنتائج وأرشيف شامل لتاريخ اللعبة في مصر.

كما يتضمن الموقع ميزات تفاعلية تتيح للمستخدمين المشاركة في الاستفتاءات والمسابقات والتواصل المباشر مع الاتحاد المصري لكرة القدم.