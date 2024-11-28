نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماسك يرد على مطالبة واشنطن لكييف بخفض سن التجنيد في أوكرانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك على أنباء أفادت بأن الولايات المتحدة دعت أوكرانيا إلى خفض سن التجنيد، واستفسر عن عدد الأوكرانيين الذين يجب أن يموتوا لترضى واشنطن.

قبل ذلك، ذكرت وكالة "رويترز" أن الولايات المتحدة تدعو أوكرانيا مجددا لخفض سن التجنيد في البلاد من 25 إلى 18 عاما، وذلك على خلفية النقص الحاد في الأفراد الذي تعاني منه القوات الأوكرانية.

ونقلت الوكالة عن مصدر في البيت الأبيض قوله: "ينبغي على المسؤولين الأوكرانيين النظر في خفض سن التجنيد إلى 18 عاما.. أوكرانيا لا تقوم بتجنيد وتدريب عدد كاف من الجنود الجدد".

ونوهت وكالة أسوشيتد برس بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن فسرت دعوتها بأن الحديث يدور عن عملية "حسابية بحتة".

وتساءل ماسك على شبكة التواصل الاجتماعي X معلقا على هذا الخبر: "كم شخصا آخر يجب أن يموت؟".

وفي وقت سابق، قال دميتري ليتفين مستشار فلاديمير زيلينسكي، إنه لا جدوى من دعوة أوكرانيا إلى خفض سن التعبئة، لأن كييف "ليس لديها أسلحة كافية" لتجهيز الذين تمت تعبئتهم بسبب التأخير في توريد المعدات.

وفي أبريل الماضي، وقع زيلينسكي على قانون يخفض سن التعبئة في أوكرانيا من 27 إلى 25 عاما. في أغسطس، أكد البرلمان الأوكراني أنه لا يخطط لخفض سن التعبئة.

من جانبها، ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن نظام كييف طالب واشنطن بتوفير المزيد من الأسلحة وتوفير التدريب لأفراد الجيش الأوكراني ردا على الضغوط الأمريكية التي تصر على أن تخفض السلطات الأوكرانية سن التجنيد إلى 18 عاما.

في الوقت نفسه، صرحت وزيرة العدل الأوكرانية أولغا ستيفانيشينا للصحيفة بأن بلادها ليست بحاجة إلى خفض سن التجنيد. ووفقا لها، "يجب على الولايات المتحدة تزويد الألوية الأوكرانية" بالأسلحة.