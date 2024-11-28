ليونيل ميسي يوجه رسالة خاصة لجماهير برشلونة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 28 نوفمبر 2024 05:02 مساءً - وجه النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي، رسالة خاصة لجماهير فريقه السابق، برشلونة، بمناسبة الذكرى 125 على تأسيسه.

وقال ميسي في تصريحات لإذاعة “راديو كتالونيا”: “كنت محظوظاً بقضاء حياتي داخل برشلونة”.

وأضاف: “أفتقد النادي والمدينة والناس والحب هناك، وأتمنى أن نتمكن من الاستمرار في النجاح والمساهمة في جعل برشلونة أكبر وأعظم”.

وأتم: “أهنئ النادي بمناسبة مرور 125 عاماً على تأسيسه، أشعر بالفخر لأنني جزء من البارسا، وأن أكون من مشجي برشلونة”.

جدير بالذكر، أن ميسي رحل عن صفوف برشلونة، صيف 2021، بعد مسيرة استثنائية حقق فيها العديد من الألقاب.