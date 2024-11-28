العالم اليوم - المخاوف الجيوسياسية والتجارية تقود أسعار الذهب للارتفاع

انتم الان تتابعون خبر المخاوف الجيوسياسية والتجارية تقود أسعار الذهب للارتفاع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 28 نوفمبر 2024 07:28 مساءً - سجلت أسعار الذهب ارتفاعا، الخميس، مع تعزيز الضبابية الجيوسياسية ومخاوف من الحروب التجارية للطلب على الملاذ الآمن.

ومن المتوقع تسجيل أحجام معاملات تجارية منخفضة في ظل إغلاق الأسواق الأميركية بسبب عطلة عيد الشكر.

تحركات الأسعار

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة إلى 2641.79 دولار للأونصة بحلول الساعة 15:07 بتوقيت غرينتش، بينما استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 2642 دولارا.

وسجل الذهب يوم الاثنين أكبر تراجع يومي في أكثر من خمسة أشهر.

وقالت أنيكا جوبتا، مديرة بحوث الاقتصاد الكلي لدى "ويزدام تري" إن المخاطر الجيوسياسية تظل مرتفعة باستمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وأضافت أن خطط إسرائيل الطارئة للرد تُبقي التوتر قائما على الرغم من سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وجماعة حزب الله.

وأوضحت أن تعهد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك له أثر أيضا.

وتابعت: "يزيد بعض الشيء من المخاوف إزاء تداعيات محتملة من هذين البلدين. لذا يظل ذلك عامل دعم مهم للذهب".

ولكن خطط الرسوم الجمركية من ترامب يُنظر إليها أيضا على أنها محفزات محتملة للتضخم الذي قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى إبطاء خفضه لسعر الفائدة، وهو ما يحتمل أن يحد من أي مكاسب أخرى قد يحققها المعدن الأصفر غير المدر للربح.

وأظهرت بيانات أمس الأربعاء تباطؤ التقدم في خفض التضخم الأميركي في الأشهر القليلة الماضية، مما يشير إلى أن البنك المركزي الأميركي ربما يمضي قدما بحذر في خفض تكاليف الاقتراض.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، فإن الأسواق تتوقع حاليا بنسبة 70 بالمئة خفض الفائدة بربع نقطة مئوية في ديسمبر.

ويميل الذهب إلى تحقيق أداء جيد في البيئة منخفضة الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.5 بالمئة إلى 30.22 دولار للأونصة، بينما صعد البلاتين 0.9 بالمئة إلى 935.25 دولار والبلاديوم 0.6 بالمئة إلى 978.12 دولار.