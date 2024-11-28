العالم اليوم - دراسة: قرود الشمبانزي لديها ثقافات معقدة ومتطورة عبر الأجيال

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 28 نوفمبر 2024 07:28 مساءً - أظهرت دراسة حديثة لأبحاث علماء الأنثروبولوجيا والبيولوجيا أن قرود الشمبانزي، مثل البشر، يمتلكون ثقافات معقدة تتطور وتنتقل عبر الأجيال.

وتمكن فريق من العلماء من تتبع الروابط الجينية بين مجموعات الشمبانزي عبر آلاف السنين، مما سمح لهم بالكشف عن بعض أجزاء من تاريخ هذه الثقافات الحيوانية.

وقالت كاساندرا غوناسيكارام، المؤلفة الرئيسية من قسم الأنثروبولوجيا التطورية في جامعة زيورخ، إنه رغم أن أدوات الشمبانزي مثل العصي والسيقان قابلة للتلف، مما يجعل من الصعب تسجيل تاريخها، إلا أن الفريق تمكن من تتبع الروابط الجينية بين مجموعات الشمبانزي عبر آلاف السنين.

وقد ضم الفريق الباحثين من جامعات ومؤسسات بحثية مرموقة في زيورخ، وسانت أندروز، وبرشلونة، وكامبريدج، وكونستانز، وفيينا، بهدف استخدام الاكتشافات الحديثة في علم الوراثة لاكتشاف جوانب غير معروفة من تاريخ الشمبانزي الثقافي.

واستخدموا أساليب جديدة في الجينوم لدراسة الممارسات الغذائية التي يتعلمها الشمبانزي من أقرانهم، مثل استخدام الإسفنج النباتي للحصول على الماء أو استخدام الأدوات الأكثر تعقيدًا.

ويعتقد العلماء أن هذه الحيوانات لا تقتصر على استخدام الأدوات بل تطورها بطرق تتشابه مع التطور الثقافي الذي شهدته البشرية عبر العصور.

أكثر من مجرد أدوات بسيطة

أحد الأمثلة المثيرة للاهتمام يتعلق باستخدام هذا الجنس من القرود في منطقة الكونغو أدوات معقدة تتكون من عدة مراحل. أولاً، يستخدم الشمبانزي عصا قوية لحفر نفق عميق في التربة القاسية للوصول إلى مستعمرة النمل الأبيض تحت الأرض، ثم يصنعون أداة أخرى عن طريق سحب ساق نبات طويل بين أسنانهم لتشكيل رأس يشبه الفرشاة، ثم يستخدمونها لاستخراج النمل الأبيض من الجحور.

هذه التقنية ليست عشوائية أو فردية، بل هي موروث ثقافي يتم تناقله عبر الأجيال.

وقد أظهرت الأبحاث أن هذه الأدوات المعقدة مرتبطة ارتباطاً قوياً بين مجموعات الشمبانزي المختلفة، ما يشير إلى أن هذه الثقافات تنتقل عبر فترات طويلة من الزمن، مما يعكس قدرة مدهشة على نقل المعرفة.

دور الإناث في نقل الثقافة

دور الإناث في نقل هذه المعارف أمر محوري. فقد أظهرت الدراسات أن الإناث، بدلاً من الذكور، هن اللاتي يهاجرن إلى مجتمعات جديدة لتجنب التزاوج الداخلي.

هذه الهجرات تسهم في نشر الأفكار الثقافية والابتكارات بين الجماعات المختلفة. وعليه، يمكن لهذه التنقلات أن تكون مسؤولة عن انتقال التقنيات الثقافية المعقدة بين المجتمعات.

وعلى الرغم من أن ثقافات الشمبانزي تتسم بالاستقرار النسبي مقارنة بالبشر، إلا أن هذه الحيوانات قادرة على تطوير أساليب حياتها وتقنياتها عبر الأجيال.

في حين أن التكنولوجيا البشرية قد تطورت من العصور الحجرية إلى عصر الفضاء، لا يبدو أن ثقافات الشمبانزي قد شهدت تغييرات جذرية بنفس الوتيرة، ما يشير إلى أن القدرات البشرية في بناء ثقافات أكثر تطوراً هي فريدة من نوعها.