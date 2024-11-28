فايز السعيد يشعل المنافسة في “إكس فاكتور” بلمساته المرحة والفنية

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 28 نوفمبر 2024 05:02 مساءً - أكد الفنان الإماراتي فايز السعيد، عضو لجنة تحكيم برنامج “إكس فاكتور” في موسمه الثاني، أن المنافسة بين المشتركين قد اشتدت بشكل كبير في الحلقات المباشرة، وذلك بفضل الأداءات المميزة التي يقدمونها.

منافسة مشتعلة:

أداءات استثنائية: وصف السعيد الأداءات التي قدمها المشتركون بأنها “مميزة” مما يدل على ارتفاع مستوى المنافسة.

لجنة تحكيم متفاعلة: أشار السعيد إلى أن المنافسة لا تقتصر على المشتركين فقط بل تشمل أعضاء لجنة التحكيم، مما يزيد من الإثارة والتحدي.

أجواء مرحة: أكد السعيد أن المنافسة بين أعضاء لجنة التحكيم تضيف لمسة من الفكاهة والمرح على أجواء البرنامج.

فايز السعيد: داعم ومشجع:

تفاعل إيجابي: يتفاعل فايز السعيد مع المشتركين بطريقة إيجابية ومشجعة، مستخدمًا الفكاهة لخلق جو من الراحة والثقة.

تحفيز الأداء: يساهم أسلوب فايز السعيد في تحفيز المشتركين على تقديم أفضل ما لديهم.

“إكس فاكتور”: منصة لإبراز المواهب:

تجربة فريدة: يعتبر برنامج “إكس فاكتور” منصة فريدة لإبراز المواهب العربية الشابة.

دور لجنة التحكيم: تلعب لجنة التحكيم دورًا حاسمًا في اكتشاف المواهب وتوجيهها.

مستقبل واعد: يشير ارتفاع مستوى المنافسة إلى مستقبل واعد للمواهب العربية.