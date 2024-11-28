مدبولي: سفينة وادي العريش تستطيع نقل صادراتنا بحمولة تصل لأكثر من 82...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 28 نوفمبر 2024 05:36 مساءً - قال د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن سفينة وادي العريش التي تصل حمولتها لأكثر من 82 ألف طن تستطيع اليوم نقل البضائع المصرية وصادراتنا، إضافة إلى نقل الحبوب الغذائية التي نستوردها أن تصل في أسرع وقت ممكن، مؤكدًا أن هذا هو جزء من الاسطول المصري وبتنا نمتلك السيادة والريادة في هذا الأمر.



وأضاف مدبولي، اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن تشغيل أول رحلة "رورو" بين مينائي دمياط وتريستا الإيطالي، نقلته قناة "إكسترا نيوز"، أننا نقف الآن على محطة حاويات (تحيا مصر1)، وهو الجزء من التوسع الكبير الذي نقوم به في ميناء دمياط كي يكون قادر على مزيد من استيعاب حركة التجارة التي نستهدفها.



وأوضح أننا إذا أردنا أن نصل بصادراتنا إلى أكثر من 140 مليار دولار فإنه يجب أن يكون هناك بنية أساسية متاحة كالموانئ والسفن التي تنقل والطرق وسكك الجديد كي تحرك كل هذه المنظومة، مؤكدًا أن كل ذلك سيخدم على الجزء المهم الآخر وهو الصناعة، مشيرًا إلى أنه من غير هذه الامور فإن التوسع في الصناعة والتصدير لم يكن ليحدث، ونحن اليوم نرى ثمار جهد كبير الدولة الذي عملت عليه لسنوات عدة يتحقق كل يوم على أرض الواقع.