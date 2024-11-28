تكثيف مشروعات تطوير الطرق ضمن مبادرة "حياة كريمة" بوادى النطرون

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 28 نوفمبر 2024 05:37 مساءً - تشهد قرى ومراكز محافظة البحيرة أعمال تطوير شاملة في شبكة الطرق، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بهدف تسهيل حركة النقل ودعم التنمية المحلية.

ويأتى ذلك تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وفي إطار المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"

وتواصل محافظة البحيرة تنفيذ مشروعات حيوية لتحسين البنية التحتية وتعزيز جودة الخدمات بالمناطق الريفية، بما يسهم في توفير حياة كريمة ومستدامة للمواطنين.

ومن أبرز المشروعات الجاري تنفيذها في مركز ومدينة وادي النطرون واستكمال أعمال وضع طبقة الأساس بقرية الهدى والتقوى ، وكذلك متابعة أعمال الفرمة بقرية أم المؤمنين.

من جانبها أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة تكثيف الجهود لتحقيق رؤية الدولة في تحسين حياة المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية في المناطق الريفية، بما يساهم في رفع مستوى المعيشة وتعزيز فرص التنمية المستدامة.

مشيرة إلى التنسيق مع كافة الجهات المعنية لضمان تنفيذ المشروعات وفق الجدول الزمني المحدد، لتحقيق أعلى معدلات الكفاءة والجودة في العمل.