حياة كريمة توفر أسكان حضارى للمتضررين من السيول بمركز الصف ومجمع متكامل يضم 256 وحدة مجهزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 28 نوفمبر 2024 05:37 مساءً - عملت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" على الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي لـ42 قرية بمركزي الصف وأطفيح في محافظة الجيزة، لكي تحصل على كافة مقومات الحياة من خلال تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية، وإحداث التحسن النوعي في معيشة المواطنين المستهدفين ومجتمعاتهم على حد السواء.

اعتمد مخطط عمل المبادرة، لتحسين جودة الحياة في القرى وتوفير حياة كريمة للمواطنين، على مجالات البنية التحتية الأساسية (شبكات المياه والصرف الصحي، وشبكات الغاز، والكهرباء الاتصالات، والطرق)، والخدمات العامة والاجتماعية (المدارس، والوحدات الصحية، مكاتب الخدمات، والوحدات الزراعية والبيطرية، ومراكز الخدمات الأمنية، والمراكز التكنولوجية، ومراكز الشباب).

ويعد مشروع الديسمي المتكامل، أحد أهم المشروعات التنموية التى تم تنفيذها في مركز ومدينة الصف، إذ راعت المبادرة في تنفيذه كافة المعايير الواجبة لتوفير مجتمع عمراني متكامل للمواطنين الذين تضررت وحداتهم السكنية جراء السيول التي تعرضت لها عدد من قرى الصف، إذ يضم وحدات سكنية مجهزة بالأثاث والأجهزة، ومدرسة، وسوق نموذجي، وموقف سرفيس حضاري.

وخططت "حياة كريمة" المنطقة بالكامل لتوفير كافة الاحتياجات المعيشية وإتاحة سبل الراحة للمواطنين وتحقيق الحياة الكريمة لهم، إذ تم إنشاء المشروع بطراز حضاري على مساحة 28 فدانًا، ليضم 32 عمارة سكنية على مسطح 260 م2 للعمارة الواحدة وتتكون من دور أرضي وثلاث أدوار متكررة ويحتوى كل دور على عدد 2 شقة سكنية بمساحة 120 م2 للوحدة، بإجمالي 256 وحدة سكنية للمشروع بالكامل.

وجرى تجهيز الوحدات السكنية بالأثاث الكامل والأجهزة الكهربائية اللازمة، إلى جانب تدعيم المساكن بالمتنزهات والمسطحات الخضراء والبرجولات كمتنفس للمواطنين، مع مراعاة توفير وسائل الري الحديثة للعمل على ري المسطحات الخضراء.

ولتوفير فرص عمل للأهالي، راعت المبادرة، عند تخطيط المشروع، إقامة مجموعة من الحظائر لتربية المواشي، يصل عددها إلى 32 مجموعة، تضم 8 حظائر للمجموعة الواحدة بمسطح حوالي 720م2 مجهزة بالكامل بإجمالي 256 حظيرة، لتوفير سبل الراحة للمواطنين وتمكنهم اقتصاديًا واجتماعيًا.

ويضم المشروع مدرسة على مساحة 3600م2، تضم دور أرضي وأربعة أدوار لتشمل كافة المراحل التعليمية لأبناء القرية بدءًا من مرحلة رياض الأطفال إلى مرحلة الثانوية العامة، بالإضافة إلى محطة معالجة للصرف الصحى، وسوق حضاري على مساحة 1200م2، وموقف حضاري على مساحة 2400م2، مزود بمقاعد للجلوس ودورات مياه والإنارة اللازمة وبوابات للدخول والخروج وكاميرات مراقبة لإحكام السيطرة عليه، لخدمة أهالي الديسمي.

وامتدت مشروعات التطوير والتنمية لـ"حياة كريمة" في قرى الجيزة إلى كل قطاعات البنية التحتية والخدمات الرئيسية في مجالات أهمها الإسكان، والصحة، والتعليم، والنقل، تنوعت ما بين عمارات سكنية، ووحدات اجتماعية، ومجمعات خدمات حكومية، ونقاط إسعاف، ووحدات صحية، ومدارس، ومراكز تنمية أسرة، ومحطات مياه شرب وصرف صحي، وأبراج شبكات محمول، ومراكز شباب، ومكاتب بريد، ونقاط شرطة، وتأهيل وتبطين ترع، ورصف طرق رئيسية وداخلية، وأسواق، ومواقف سرفيس، وغيرها.

وأنهت المبادرة خلال أعمال المرحلة الأولى، تنفيذ 124 عمارة سكنية كاملة التشطيب والمرافق، جاء أبرزها في مجمع إسكان الديسمي، ومشروع سكن كريم بقرية عرب العيايدة المقام على مساحة 10500م2، تضم 16 عمارة سكنية بعدد 128 وحدة سكنية كاملة التشطيب والمرافق و128 حظيرة حضارية لتربية المواشي.

تجهيز الوحدات بالأثاث تجهيز الوحدات بالأثاث

تجهيز الوحدات تجهيز الوحدات

مجمع إسكان الديسمي مجمع إسكان الديسمي

مدرسة بمشروع إسكان الديسمي مدرسة بمشروع إسكان الديسمي

مشروع إسكان الديسمي مشروع إسكان الديسمي

وحدات سكنية حضارية بالمشروع وحدات سكنية حضارية بالمشروع

وحدات سكنية حضارية وحدات سكنية حضارية