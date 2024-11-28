أسباب الشعور بالتيبس عند الاستيقاظ .. تعرف عليها

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 28 نوفمبر 2024 02:57 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يعاني بعض الأشخاص من شعور بالتيبس عند الاستيقاظ في الصباح، مما يثير القلق والتوتر، خصوصًا إذا استمرت المشكلة لفترة طويلة وترافقها بعض الأعراض المزعجة التي تتطلب استشارة طبية.

توجد عدة أسباب قد تؤدي إلى الشعور بالتيبس عند الاستيقاظ، ومنها:

– قلة الحركة أثناء النوم: البقاء في وضعية معينة لفترة طويلة قد يتسبب في تصلب العضلات والمفاصل.

– الجفاف: نقص شرب الماء يؤدي إلى جفاف المفاصل والعضلات، مما يسبب الشعور بالتيبس.

– النوم في وضعية خاطئة: النوم على وسادة مرتفعة جدًا أو منخفضة جدًا، أو النوم على البطن قد يزيد من الضغط على الرقبة والظهر، مما يؤدي إلى التيبس.

– الطقس البارد: النوم في بيئة شديدة البرودة قد يتسبب في تصلب العضلات والمفاصل.

– التقدم في العمر: مع التقدم في السن، تفقد المفاصل مرونتها، مما يؤدي إلى الشعور بالتيبس.

– الأمراض المزمنة: مثل التهاب المفاصل والنقرس، التي تؤثر على مرونة المفاصل وتسبب التيبس.

– نقص الفيتامينات والمعادن: مثل نقص فيتامين “د”، وفيتامين “ك”، والمغنيسيوم، التي تلعب دورًا مهمًا في صحة المفاصل والعضلات.

– تناول بعض الأدوية: قد تكون بعض الأدوية سببًا في الشعور بالتيبس كأثر جانبي.

– الإجهاد والتوتر: الضغط النفسي والتوتر قد يساهمان في تصلب العضلات والشعور بالتيبس عند الاستيقاظ.