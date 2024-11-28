3 أعراض تنذرك بحمى النفاس .. ما أسبابها؟

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 28 نوفمبر 2024 02:57 مساءً - متابعة: نازك عيسى

تعد حمى النفاس من المشكلات الصحية التي قد تصيب الأمهات بعد الولادة، وهي عدوى بكتيرية تؤثر على الأعضاء التناسلية خلال الأيام العشرة الأولى بعد الولادة.

في هذا التقرير، نستعرض أعراض حمى النفاس وأسبابها.

تختلف الأعراض حسب نوع العدوى، ولكن غالبًا ما تشمل ارتفاعًا في درجة الحرارة يصل إلى 100.4 درجة فهرنهايت أو أعلى، وتشمل الأعراض الشائعة:

– التهاب بطانة الرحم: حمى، آلام في أسفل البطن، حساسية في الرحم، ونزيف مهبلي ذو رائحة كريهة.

– عدوى الجروح: احمرار، ألم، ودفء في موقع الشق، مع إفرازات بيضاء أو صفراء.

– عدوى المسالك البولية: ألم وحرقان أثناء التبول، مع حمى وآلام أسفل البطن.

تزيد الولادة القيصرية من خطر الإصابة بعدوى ما بعد الولادة مقارنة بالولادة الطبيعية، لكن هناك عدة عوامل أخرى تساهم في رفع معدلات الإصابة، ومنها:

– ضعف المناعة.

– تاريخ الإصابة بعدوى منقولة جنسيًا أو التهاب المهبل الجرثومي.

– إيجابية اختبار العقدية المجموعة ب.

– السلوكيات الضارة مثل التدخين أو تعاطي المخدرات.

– التقدم في السن أثناء الحمل أو الوزن الزائد.

– تاريخ مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم.