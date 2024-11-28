القاهرة - محمد ابراهيم - عرض «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين رجائي رمزي ودينا شرف، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تليفزيونيا «دلوعة السينما ومعبودة الجماهير.. أبرز محطات الفنانة «شادية» في ذكرى رحيلها».

شادية

ذكرى وفاة شادية

وأفاد التقرير: «تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة الكبيرة شادية، إحدى أهم النجمات في تاريخ السينما المصرية التي عُرفت بلقب «دلوعة السينما المصرية» لتألقها الكبير في أدوراها الفنية، كما أطلق عليها الجمهور «معبودة الجماهير» تقديرا لمكانتها المميزة».

مشوار شادية الفني

وأضاف: «بدأت شادية مشوارها الفني على يد المخرج أحمد بدر خان الذي كان يبحث عن وجوها جديدة، وتقدمت شادية للاختبار وقدمت الغناء والتمثيل مما لفت أنظار الجميع في استديو مصر».

وتابع: «حصلت شادية على دور صغير في فيلم «أزهار وأشواك»، ثم رشحها بدر خان للمخرج حلمي رفلة، الذي اختارها لدور البطولة أمام محمد فوزي في فيلم «العقل في إجازة»، وهو أول فيلم من إنتاج فوزي وأول إخراج لرفلة».