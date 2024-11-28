العالم اليوم - نبيه بري يدعو لجلسة لانتخاب رئيس لبنان في يناير

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 28 نوفمبر 2024 11:30 صباحاً - قرر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، يوم الخميس، عقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية في التاسع يناير المقبل.

وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام أن بري "دعا إلى عقد جلسة لمجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية في 9 يناير المقبل" بعد أكثر من عامين من الفراغ في هذا المنصب لغياب التوافق بين القوى السياسية حوله.

وقال بري في مستهل الجلسة التشريعية التي افتتحت بالوقوف دقيقة صمت عن أرواح الشهداء وبعد مداخلة للنائب ملحم خلف: كنت آليت على نفسي أنه فور وقف إطلاق النار سأحدد موعدا لجلسة لانتخاب رئيس للجمهورية فأنا أعلن منذ الآن تحديد جلسة في ٩ كانون الثاني .

ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في نهاية أكتوبر 2022، فشل البرلمان 12 مرة في انتخاب رئيس، إذ لا يحظى أي فريق بأكثرية واضحة في البرلمان تخوله ايصال مرشحه، على وقع انقسام سياسي يزداد حدة بين حزب الله وحلفائه من جهة، وخصومهم من جهة ثانية.

ودخل وقف إطلاق النار بين حزب الله واسرائيل الأربعاء حيز التنفيذ.

وأعرب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في كلمة، يوم الأربعاء، عن أمله بأن تكون الهدنة "صفحة جديدة في لبنان (...) تؤدي إلى انتخاب رئيس جمهورية".

كذلك دعا بري في كلمة إلى "الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية" بعد عامين من شغور المنصب.

وفي آخر كلمة له قبل وقف إطلاق النار، أكّد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أن الحزب سيقدّم مساهمة "فعّالة لانتخاب رئيس الجمهورية من خلال المجلس النيابي بالطريقة الدستوريّة".

ويقوم العرف السياسي في لبنان على أن يكون رئيس الجمهورية من الطائفة المارونية، بينما يعود منصب رئيس الحكومة للطائفة السنية، ورئيس مجلس النواب للطائفة الشيعية.

وانتهت ولاية رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون في 31 أكتوبر عام 2022، ودخل لبنان في مرحلة الشغور الرئاسي، ولم يتمكن المجلس النيابي من انتخاب رئيس جديد للبلاد.