عمرو الحلواني: أحلم بتولي منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي.. وهذا رأيي في وسام أبو علي

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أحمد جودة - القاهرة -

كشف عمرو الحلواني نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، عن رغبته في تولي منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي، ورأيه في المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، لاعب المارد الأحمر.

وقال عمرو الحلواني في تصريحات له مع الإعلامي كريم رمزي، عبر برنامج "رقم 10" على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" سعيد بتواجدي في أكاديمية النادي الأهلي، وأن أعمل لمدة 8 ساعات في 5 أيام بالاسبوع".

وأضاف:" حلم من أحلامي تولي منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي، لأنه أكبر الأندية في مصر وإفريقيا، وأتمنى التواجد في النادي دوما".

وعن وسام أبو علي، أوضح:" يذكرني بعماد متعب، هو مهاجم مميز، ويفكرني باللاعبين الكبار، ولديه شخصية ومن نصف فرصة يستطيع تسجيل أهداف، وهو من أفضل اللاعبين في النادي الأهلي.".

واستكمل:" النادي الأهلي كان يجب أن يتعاقد مع مهاجم اخر بجانب وسام أبو علي، ومحمود كهربا لأنه يخوض العديد من المباريات ويلعب في أكثر من بطولة ".

وأتم:" يجب أن يكون هناك أكثر من لاعب في نفس المركز؛ بسبب ضغط المباريات لأنه الفريق يلعب كل 3 أو 4 أيام مباراة وطبيعي عدم مشاركة جميع اللاعبين في كل هذه المباريات"