أبو الغيط يشارك في حفل النسخة الثالثة من جائزة التميز الحكومي العربي

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أحمد جودة - القاهرة - شارك أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الخميس الموافق 28 نوفمبر 2024، بمقر الأمانة العامة، في النسخة الثالثة لحفل جائزة التميز الحكومي العربي، حيث تم تكريم 23 فائزا من بين فئات الرئيسية للجائزة.

وتجدر الإشارة إلى أن الجائزة قد أطلقت لأول مرة في شهر مايو 2019 من مقر الأمانة العامة، بمبادرة من المنظمة العربية للتنمية الإدارية، وبمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية، وبرعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بهدف إلقاء الضوء على التجارب الإدارية الناجحة في المنطقة العربية وتحقيق أكبر قدر من الاستفادة من هذه التجارب، ونشر ثقافة الجودة والأداء المتميز، وتشجيع المؤسسات الحكومية على الارتقاء بما تقدمه من خدمات، وما تقوم به من مهمات.

وصرح الوزير مفوض جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الامين العام، بأن أحمد أبو الغيط، قد أكد على أهمية ورمزية الجائزة باعتبارها أحد حلقات التحفيز والتواصل الجاد لمضاعفة الجهد من أجل تعزيز فاعلية الحكومات العربية وتطوير أساليب العمل للوصول إلى أعلى درجات الكفاءة والإنتاجية المطلوبة.



وأضاف المتحدث الرسمي، أن الأمين العام، يتطلع إلى ان تكون الجائزة حافزا للحكومات العربية على التفكير الجريء وامتلاك إرادة المنافسة وروح التميز والسبق.

ونقل جمال رشدي عن الأمين العام، التهنئة إلى جميع الفائزين، والإعراب عن التقدير لجهودهم ومبادراتهم الرامية إلى تحسين أداء المؤسسات الحكومية، والتأكيد على أهمية مواصلة السعي لتعزيز الأداء الحكومي باعتباره يقع فى القلب من اي جهد جاد يرمي الي النهوض بالمجتمعات.