مشاركة وفد الأمانة العامة للجامعة العربية في أعمال الدورة العاشرة لمنتدى تحالف...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 28 نوفمبر 2024 09:32 صباحاً - ​واصل وفد الجامعة العربية برئاسة السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الاعلام والاتصال مشاركته في اعمال الدورة العاشرة لمنتدى تحالف الأمم المتحدة لحوار الحضارات المنعقدة حالياً بمدينة كاسكايس البرتغالية.

وفي هذا الاطار، قدم السفير ماجد عبد الفتاح عبد العزيز المراقب الدائم لجامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة عضو الوفد المذكور ورقة هامة في المحور المتعلق بحماية المنشآت الدينية تناول فيها الخطورة البالغة لاستهداف دور العبادة في النزاعات المسلحة مشيرا على الخصوص إلى الدمار المهول الذي شمل مساجد قطاع غزة وكنائسه، كذلك المعاملة القاسية لسلطات الاحتلال الاسرائيلي مع المصلين ولا سيما جراء الاقتحامات المتكررة للمسجد الاقصى والحرم الإبراهيمي داعيا إلى اتخاذ الاجراءات الضرورية للمحافظة على هذه المنشآت وضمان حرمتها.

واكد انه يمكن تعزيز حماية المنشآت الدينية بتعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الاقليمية كما هو الشأن مع جامعة الدول العربية التي وقعت في سبتمبر2024 على مذكرة تفاهم مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الارهاب تهدف لدعم المشاركة بفاعلية لحماية المواقع الدينية مشددا على اهمية تنفيذ قرار مجلس الامن رقم 2686 لسنة 2023 الذي تم اعتماده تحت رئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة.