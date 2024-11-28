وزير الخارجية الكويتي: اجتماع مجلس التعاون الخليجى ستناقش العديد من الموضوعات الهامة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 28 نوفمبر 2024 07:30 صباحاً - أكد وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا أن الدورة الـ45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ستستضيفها دولة الكويت الأحد القادم ستناقش العديد من المرضوعات الهامة لاسيما السياسية والاقتصادية منها.

وأوضح اليحيا في تصريح له الأربعاء أن جدول أعمال الدورة الـ45 للمجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يتضمن أيضا الشراكات الاستراتيجية والأمن السيبراني بالاضافة الى بحث استكمال الربط الكهربائي وربط السكك الحديدية بين دول المجلس.

وأشار الى أن البرنامج الزمني للدورة الـ162 للمجلس الوزاري التحضيرية للدورة الـ45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الكويت الذي سيتم اليوم الخميس يتضمن عدة فعاليات.

وأضاف أنه من أبرز تلك الفعاليات وصول وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ثم الاجتماع التشاوري للمجلس الوزاري وبعدها بدء أعمال الدورة الـ162 للمجلس الوزاري ثم زيارة الى مركز الشيخ (عبدالله السالم) الثقافي للاطلاع على معرض مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربي الذي يوثق انجازات المجلس وأهم محطاته التاريخية بعدها مغادرة وزراء الخارجية.

وقال اليحيا إنه تشرف بصفته مبعوثا لأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بنقل الدعوات الرسمية الى قادة دول مجلس التعاون الخليجي لحضور القمة الخليجية الـ45 في دولة الكويت.