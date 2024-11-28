نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزيرا البترول والعمل يتفقدان حقول بترول بلاعيم بجنوب سيناء من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 28 نوفمبر 2024 09:15 صباحاً - دوت الخليج_ تفقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، يرافقه الوزير محمد جبران وزير العمل، اليوم الأربعاء، حقول بترول بلاعيم في مدينة أبورديس بجنوب سيناء .

وأوضح المهندس كريم بدوي، أن زيارته التفقدية لحقول سيناء تأتي لمتابعة جهود فرق عمل الحقول في تنفيذ خطط وبرامج التنمية والإنتاج وحفر الآبار وتطبيق معايير الحفاظ علي السلامة و البيئة ، وفقأ لإستراتيجية عمل الوزارة الجار تنفيذها .

وبدأت الجولة في حقول بترول بلاعيم بعرض توضيحي حول إجراء السلامة والصحة المهنية المتبعة فى منطقة أبو رديس وكيفية التعامل بأمان مع الحالات الطارئة، وتم عرض تجربة محاكاة لتطبيق إجراءات السلامة اثناء نقل المهمات والمعدات البترولية.

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية أن العاملين فى الحقول والمواقع الإنتاجية بمثابة العمود الفقري لقطاع البترول، وأن لكل عامل دور مهم فى منظومة العمل البترولى وتطويرها، من خلال العمل التكاملى والعمل بروح الفريق الواحد لإيجاد افكار جديدة ومبتكرة لزيادة معدلات الإنتاج.

واستعرض بدوي المحاور الرئيسية التى تركز عليها استراتيجية عمل الوزارة فى الوقت الحالى، والتي تتمثل في التعاون والعمل التكاملى لتلبية احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي باقل تكلفة.

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وقال إن هذا لا يتحقق إلا بتكثيف برامج الاستكشاف وزيادة معدلات الإنتاج وإدارة الخزانات بآلية تحقق الاستفادة القصوى منها، وكذلك استغلال البنية التحتية والطاقة الغير مستغلة فى قطاعى البتروكيماويات والتكرير لتلبية احتياجات السوق وتصدير الفائض، وإحداث نقلة نوعية في نشاط الثروة المعدنية لزيادة مساهمته فى الناتج المحلي.

وأضاف أن إعادة هيكلة مزيج الطاقة فى مصر من خلال زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة، والمحور الأهم وهو السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة والاستدامة لتوفير بيئة عمل آمنة للعاملين، والمحور السادس والاخير هو التعاون الإقليمي لتحقيق الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي كمركز اقليمى للطاقة.

ووجه الوزير الشكر لوزير العمل محمد جبران، على حرصه علي التواجد فى هذه الجولة، مشيدا بروح التعاون والتكامل ليس فقط مع وزارة العمل بل على المستوى الحكومي ككل ليصب فى النهاية فى مصلحة الاقتصاد الوطني.

ومن جانبه أكد محمد جبران، وزير العمل، أن قطاع البترول قطاع واعد ولديه قاعدة كبيرة من الكفاءات المتميزة، كما يعد قاطرة التنمية فى مصر.

وفي مستهل الجولة الميدانية بحقول بترول بلاعيم تفقد الوزيران محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بحقول بترول بلاعيم بأبورديس بطاقة 14 ميجاوات والتي تم تشغيلها هذا العام.

واثني المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، علي ماتم من مجهودات في هذا المشروع، والذي يعد ترجمة فعلية لاستراتيجية قطاع البترول لإزالة الكربون وخفض الانبعاثات وترشيد الطاقة نتيجة توفير استهلاك الوقود التقليدي واستبداله بالموارد المتجددة .

واستمع الوزيران والقيادات لشرح من فريق عمل مشروع المحطة، موضحين أنها تسهم في خفض نحو 15 الف طن سنوياً من ثاني أكسيد الكربون، وتم تصميمها وتنفيذها بوتيرة عمل سريعة في غضون 10 اشهر و بأيادي مصرية بالتعاون بين شركات بتروبل وبتروجت والهيئة العربية للتصنيع وإيني بروجيتي مصر .

ثم تفقد الوزيران وقيادات قطاع البترول أعمال الحفار البترولي البري EDC67 التابع لشركة الحفر المصرية، والذي يقوم حالياً بحفر بئر تنموي انتاجي في منطقة بلاعيم ، كما التقيا فريق العمل حيث تم متابعة سير العمل في أعمال الحفر والوقوف علي الالتزام بتطبيق إجراءات الحفاظ السلامة .

وشدد وزير البترول على أهمية الالتزام الصارم بتطبيق إجراءات الحفاظ على السلامة كقيمة اساسية ولا حيود عنها حفاظاً علي العاملين الذين يعدون الثروة الحقيقية لقطاع البترول.

ورافق الوزيران خلال الجولة المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، والجيولوجي علاء البطل وكيل اول الوزارة والمشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة، والمهندس ايهاب رجائي وكيل اول الوزارة للإنتاج، والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة، والمهندس تامر ادريس نائب رئيس هيئة البترول للإنتاج، والمهندس فرانشيسكو جاسباري مدير شركة إيني الإيطالية في مصر والمهندس احمد محيي المدير الاقليمي لشركة اديس.