نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة القادمة أمام لاس بالماس في الدوري الإسباني والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي فريق برشلونة مع نظيره فريق لاس بالماس، يوم 30 نوفمبر، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة القادمة أمام لاس بالماس في الدوري الإسباني

تُقام المباراة بين فريقي برشلونة ولاس بالماس في الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الخامسة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

تذاع تلك المباراة بين فريقي برشلونة ولاس بالماس عبر قناة بي إن سبورتس، حيث تعد مجموعة قنوات بي إن سبورتس هى الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن فريق برشلونة يتواجد في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة، بينما يحل فريق لاس بالماس في المركز السابع عشر برصيد 12 نقطة.